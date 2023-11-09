Монвиж-Монтвид (Жиркевич) Фроня (Franciszka)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1738 и 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1738 и 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1779
Рождение ребёнка
Между 26.05.1780 и 25.05.1781 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Людвиг (Ludwik) Антонович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Антон Станиславович
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Монвиж-Монтвид Фаддей (Tadeusz) Антонович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Антон Станиславович
Смерть
Неизвестно