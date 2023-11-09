Монвиж-Монтвид (Жиркевич) Фроня (Franciszka) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монвиж-Монтвид (Жиркевич) Фроня (Franciszka)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1738 и 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1738 и 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1779

Муж: Монвиж-Монтвид Антон Станиславович

Рождение ребёнка
Между 26.05.1780 и 25.05.1781 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Людвиг (Ludwik) Антонович

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Антон Станиславович

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Монвиж-Монтвид Фаддей (Tadeusz) Антонович

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Антон Станиславович

Смерть
Неизвестно
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