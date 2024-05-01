Субботин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Суботин Александр Матвеевич
Мать: Суботина Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина ?
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Рождение ребёнка
1879
Рождение ребёнка
1883
Рождение ребёнка
1888
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
1894
Смерть
После 1897