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Субботин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Суботин Александр Матвеевич

Мать: Суботина Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина ?

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875

Сын: Субботин ? Николаевич

Мать ребёнка: Субботина ?

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Субботина) ? Николаевна

Мать ребёнка: Субботина ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Субботин ? Николаевич

Мать ребёнка: Субботина ?

Рождение ребёнка
1888

Сын: Субботин ? Николаевич

Мать ребёнка: Субботина ?

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Субботина) ? Николаевна

Мать ребёнка: Субботина ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Субботин ? Николаевич

Мать ребёнка: Субботина ?

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Субботина) ? Николаевна

Мать ребёнка: Субботина ?

Смерть
После 1897

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