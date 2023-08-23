Мельникова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова Мария Михайловна

Мельникова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

?.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

Ж
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Мельников Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Желудкова Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Букановский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Букановская Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Букановский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букановский Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Букановский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букановский Василий Владимирович

Отец ребёнка: Букановский Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринев Семен Андреевич

Смерть
?.04.1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close