Мельникова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти?.04.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Мельников Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Желудкова Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Букановский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Букановская Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Букановский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букановский Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Букановский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букановский Василий Владимирович
Отец ребёнка: Букановский Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1974