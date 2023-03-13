Паллеев Стефан Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1789
Отец: Палеев Платон Алексеевич
Мать: Палеева Евдокия Егоровна
Место жительства
После 01.01.1800
погост Дмитровский что на Дорогоше Новоторжского уезда
погост Дмитровский что на Дорогоше Новоторжского уезда
Рождение ребёнка
После 01.01.1807
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна
Рождение ребёнка
После 01.01.1811
Дочь: Евгения Степановна
Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна
Рождение ребёнка
После 01.01.1815
Сын: Паллеев - Морев Александр Степанович
Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна
Рождение ребёнка
После 01.01.1817
Дочь: Татиана Степановна
Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна
Рождение ребёнка
После 01.01.1820
Сын: Морев Владемер Степанович
Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна
Рождение ребёнка
После 01.01.1821
Сын: Петр Степанович
Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна
Рождение ребёнка
После 01.01.1823
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна
Рождение ребёнка
После 01.01.1827
Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна
Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паллеева Анна Карповна
Смерть
Неизвестно