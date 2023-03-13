Паллеев Стефан Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паллеев Стефан Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1789

Отец: Палеев Платон Алексеевич

Мать: Палеева Евдокия Егоровна

Место жительства
После 01.01.1800
погост Дмитровский что на Дорогоше Новоторжского уезда
погост Дмитровский что на Дорогоше Новоторжского уезда
Рождение ребёнка
После 01.01.1807

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна

Рождение ребёнка
После 01.01.1811

Дочь: Евгения Степановна

Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна

Рождение ребёнка
После 01.01.1815

Сын: Паллеев - Морев Александр Степанович

Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна

Рождение ребёнка
После 01.01.1817

Дочь: Татиана Степановна

Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна

Рождение ребёнка
После 01.01.1820

Сын: Морев Владемер Степанович

Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна

Рождение ребёнка
После 01.01.1821

Сын: Петр Степанович

Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна

Рождение ребёнка
После 01.01.1823

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна

Рождение ребёнка
После 01.01.1827

Сын: Морев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Паллеева Анна Карповна

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паллеева Анна Карповна

Смерть
Неизвестно
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