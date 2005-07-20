Сухов Никита Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Никита Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.2005

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.2005

Отец: Сухов Николай Викторович

Мать: Сухова Ольга Владимировна

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