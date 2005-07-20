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Сухов Никита Николаевич
Сухов Никита Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.07.2005
Пол
Мужской
Отец
Сухов Николай Викторович
1970 г.р.
Мать
Сухова Ольга Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.2005
Отец:
Сухов Николай Викторович
Мать:
Сухова Ольга Владимировна
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