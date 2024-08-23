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Простоквашин Иван Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1901

Дата смерти

06.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1901

Отец: Простоквашин Семен

Мать: Простоквашина Аксиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябенкова Елена Тихоновна

Рождение ребёнка
16.02.1951

Дочь: Чупыра (Рябенкова) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Рябенкова Елена Тихоновна

Рождение ребёнка
18.01.1957

Дочь: Ерофеева (Рябенкова) Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Рябенкова Елена Тихоновна

Смерть
06.03.1984
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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