Простоквашин Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1901
Дата смерти06.03.1984
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1901
Отец: Простоквашин Семен
Мать: Простоквашина Аксиния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1951
Дочь: Чупыра (Рябенкова) Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Рябенкова Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
18.01.1957
Дочь: Ерофеева (Рябенкова) Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Рябенкова Елена Тихоновна
Смерть
06.03.1984
Пенза, город Пенза, Пензенская область