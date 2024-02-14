Кузнецов Борис (Борух) Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Борис (Борух) Исаевич

Кузнецов Борис (Борух) Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1888

Дата смерти

22.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1888

Отец: Кузнецов Исай Иосифович

Мать: Кузнецова (Саган) Лэя Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна

Рождение ребёнка
Около 15.03.1913

Сын: Кузнецов Юрий (Урий) Борисович

Мать ребёнка: Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна

Рождение ребёнка
21.11.1916

Сын: Кузнецов Моисей Борисович

Мать ребёнка: Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна

Рождение ребёнка
04.07.1918

Дочь: Журавлева (Кузнецова) Раиса Борисовна

Мать ребёнка: Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна

Рождение ребёнка
04.07.1924

Дочь: Кучеревская (Кузнецова) Анна (Ханна)

Мать ребёнка: Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна

Смерть
22.03.1971
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.