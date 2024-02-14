Кузнецов Борис (Борух) Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1888
Дата смерти22.03.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 15.03.1913
Сын: Кузнецов Юрий (Урий) Борисович
Мать ребёнка: Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна
Рождение ребёнка
21.11.1916
Сын: Кузнецов Моисей Борисович
Мать ребёнка: Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна
Рождение ребёнка
04.07.1918
Дочь: Журавлева (Кузнецова) Раиса Борисовна
Мать ребёнка: Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна
Рождение ребёнка
04.07.1924
Дочь: Кучеревская (Кузнецова) Анна (Ханна)
Мать ребёнка: Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна
Смерть
22.03.1971
Похороны
Неизвестно