Семибратова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратова Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1912

Дочь: Семибратова Павла Алексеевна

Отец ребёнка: Семибратов Алексей Васильевич

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1920

Сын: Семибратов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Семибратов Алексей Васильевич

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1926

Дочь: Проворова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Семибратов Алексей Васильевич

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Семибратов Алексей Васильевич

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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