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Головнин Эдуард

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Место рождения

с. Спасское (Кировская область)

Дата рождения

25.06.1930

Дата смерти

01.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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1964 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1930

Отец: Головнин Иван

Мать: Головнина (Баталина) Августа

Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
20.08.1953

Жена: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
10.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
12.03.1964

Дочь: Атрошенко (Головнина) (Головнина) Марина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
01.05.2009
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Причина смерти: От последствий инсульта
Похороны
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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