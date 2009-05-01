Головнин Эдуард
Место рожденияс. Спасское (Кировская область)
Дата рождения25.06.1930
Дата смерти01.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1930
Отец: Головнин Иван
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.08.1953
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1964
Дочь: Атрошенко (Головнина) (Головнина) Марина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
01.05.2009
Причина смерти: От последствий инсульта
Похороны
Неизвестно