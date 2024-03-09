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Карякина Людмила Александровна
Карякина Людмила Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Карякина Валентина Ивановна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать:
Карякина Валентина Ивановна
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