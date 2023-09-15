Карлова (Алферова) Мария Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Алферова) Мария Семенова

Место рождения

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Алферов Семен Иванов

Мать: не указана

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.01.1911

Муж: Карлов Алексей Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.04.1912

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Карлов Алексей Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.09.1916

Дочь: Елизавета Алексеева

Отец ребёнка: Карлов Алексей Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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