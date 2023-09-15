Карлова (Алферова) Мария Семенова
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Алферов Семен Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1911
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.04.1912
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Карлов Алексей Максимов
Рождение ребёнка
01.09.1916
Дочь: Елизавета Алексеева
Отец ребёнка: Карлов Алексей Максимов
Смерть
Неизвестно