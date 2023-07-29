Жиборкина Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиборкина Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Жиборкин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Жиборкина Алексей Григорьевич

Мясниково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Жиборкин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Жиборкина Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
02.11.1928

Сын: Жиборкин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Жиборкина Алексей Григорьевич

Мясниково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Жиборкина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Жиборкина Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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