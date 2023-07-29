Жиборкина Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Жиборкин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Жиборкина Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Жиборкин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Жиборкина Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
02.11.1928
Сын: Жиборкин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Жиборкина Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Жиборкина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Жиборкина Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно