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Горячев Пётр Иванович

Место рождения

Старая, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Горячева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Федор Петрович

Мать ребёнка: Горячева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Александр Петрович

Мать ребёнка: Горячева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Горячева Евдокия Ивановна

Старая, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно