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(Назарова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино

Дата рождения

10.11.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1906

Отец: Назаров Сергей Алексеевич

Мать: Назарова Елизавета Осиповна

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
23 ноября 1906 г. по новому стилю
Крещение
10.11.1906
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
23 ноября 1906 г. по новому стилю
Смерть
Неизвестно