(Назарова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияЯрославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
Дата рождения10.11.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1906
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
23 ноября 1906 г. по новому стилю
Крещение
10.11.1906
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
23 ноября 1906 г. по новому стилю
Смерть
Неизвестно