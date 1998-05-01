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Шемякин Илья Владимирович
Шемякин Илья Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.1998
Пол
Мужской
Отец
Шемякин Владимир Алексеевич
1974 г.р.
Мать
Шемякина Елена Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1998
Отец:
Шемякин Владимир Алексеевич
Мать:
Шемякина Елена Владимировна
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