Шемякин Илья Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШемякин Илья Владимирович

Шемякин Илья Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1998

Отец: Шемякин Владимир Алексеевич

Мать: Шемякина Елена Владимировна