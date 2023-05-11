Гуцол (Боровкова) Элеонора (Надежда) Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боровков Лазарь Викеньтиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1946
Сын: Гуцол Владислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Гуцол Дмитрий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуцол Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Гуцол Дмитрий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуцол Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Гуцол Дмитрий Маркович
Смерть
Неизвестно