Гуцол (Боровкова) Элеонора (Надежда) Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуцол (Боровкова) Элеонора (Надежда) Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровков Лазарь Викеньтиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1946

Сын: Гуцол Владислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Гуцол Дмитрий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцол Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Гуцол Дмитрий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцол Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Гуцол Дмитрий Маркович

Смерть
Неизвестно