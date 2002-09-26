Кищенко Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кищенко Татьяна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.2002

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.2002

Отец: Кищенко Антон Янович

Мать: не указана

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