(Борисенкова) Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1903
Дата смерти04.11.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисенков Алексей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1939
Дочь: Харитонова (Борисенкова) Мария Филиповна
Отец ребёнка: Стрункин Филип Сергеевич
Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
04.11.1995