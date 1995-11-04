(Борисенкова) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борисенкова) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1903

Дата смерти

04.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1903

Отец: Борисенков Дмитрий Стефанович

Мать: Борисенкова Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисенков Алексей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрункин Филип Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1939

Дочь: Харитонова (Борисенкова) Мария Филиповна

Отец ребёнка: Стрункин Филип Сергеевич

Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
04.11.1995

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