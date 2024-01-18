Яковлев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Владимир Владимирович

Место рождения

село Кубжал Нейский район Костромская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

01.04.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

село Кубжал Нейский район Костромская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Лебедева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Лебедева Анна Иоанновна

село Кубжал Нейский район Костромская область
Место жительства
Неизвестно
село Кубжал Нейский район Костромская область
Смерть
01.04.1906
село Кубжал Нейский район Костромская область
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