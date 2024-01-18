Яковлев Владимир Владимирович
Место рождениясело Кубжал Нейский район Костромская область
Дата рождения1835
Дата смерти01.04.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
село Кубжал Нейский район Костромская область
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Лебедева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Лебедева Анна Иоанновна
село Кубжал Нейский район Костромская область
Место жительства
Неизвестно
село Кубжал Нейский район Костромская область
Смерть
01.04.1906
село Кубжал Нейский район Костромская область