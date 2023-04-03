Pohjolainen Kalle — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pohjolainen Kalle

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1924

Сын: Pohjolainen Erkki

Мать ребёнка: Sihvo Helena Mikontytär

Suomi
Рождение ребёнка
30.11.1925

Дочь: Savolainen Hilkka

Мать ребёнка: Sihvo Helena Mikontytär

Рождение ребёнка
23.09.1928

Сын: Pohjolainen Pentti

Мать ребёнка: Sihvo Helena Mikontytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sihvo Helena Mikontytär

Смерть
Неизвестно