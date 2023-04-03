Pohjolainen Kalle
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1924
Сын: Pohjolainen Erkki
Мать ребёнка: Sihvo Helena Mikontytär
Suomi
Рождение ребёнка
30.11.1925
Дочь: Savolainen Hilkka
Мать ребёнка: Sihvo Helena Mikontytär
Рождение ребёнка
23.09.1928
Сын: Pohjolainen Pentti
Мать ребёнка: Sihvo Helena Mikontytär
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sihvo Helena Mikontytär
Смерть
Неизвестно