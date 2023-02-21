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Медведева Анна Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1946

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Медведев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Медведев Григорий

Рождение ребёнка
14.04.1907

Дочь: Карпова Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Медведев Григорий

Рождение ребёнка
1909

Сын: Медведев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Медведев Григорий

Каракол, Усть-Канский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ермакова Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Медведев Григорий

Каракол, Усть-Канский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1914

Сын: Медведев Агап Григорьевич

Отец ребёнка: Медведев Григорий

Каракол, Усть-Канский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Григорий

Смерть
После 1946
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
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