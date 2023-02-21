Медведева Анна Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Медведев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Медведев Григорий
Рождение ребёнка
14.04.1907
Дочь: Карпова Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Медведев Григорий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Медведев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Медведев Григорий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ермакова Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Медведев Григорий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Медведев Агап Григорьевич
Отец ребёнка: Медведев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Григорий
Смерть
После 1946
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край