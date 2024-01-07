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Деменков Виктор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1949

Отец: Деменков Семён Андреевич

Мать: Деменкова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
11.04.1980

Сын: Деменков Андрей Викторович

Мать ребёнка: Деменкова Татьяна

Рождение ребёнка
20.12.1983

Дочь: Позняк Елена Викторовна

Мать ребёнка: Деменкова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деменкова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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