Деменков Виктор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1949
Отец: Деменков Семён Андреевич
Мать: Деменкова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
11.04.1980
Сын: Деменков Андрей Викторович
Мать ребёнка: Деменкова Татьяна
Рождение ребёнка
20.12.1983
Дочь: Позняк Елена Викторовна
Мать ребёнка: Деменкова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деменкова Татьяна
Смерть
Неизвестно