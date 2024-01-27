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Берёзкин Василий Ануфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Берёзкин Ануфрий Макеевич

Мать: Берёзкина Мелания Ефимовна

Рождение ребёнка
12.06.1887

Сын: Берёзкин Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Берёзкина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
12.06.1897

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Берёзкина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
12.06.1897

Сын: Берёзкин Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Берёзкина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
02.12.1904

Сын: Берёзкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Берёзкина Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берёзкина Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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