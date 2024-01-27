Берёзкин Василий Ануфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
12.06.1887
Мать ребёнка: Берёзкина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
12.06.1897
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Берёзкина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
12.06.1897
Сын: Берёзкин Тихон Васильевич
Мать ребёнка: Берёзкина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
02.12.1904
Сын: Берёзкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Берёзкина Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно