? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кирякулова Кириакия Антоновна

Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дайреджи Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Синклитикия Антоновна

Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бахчисарай Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Вера Анионовна

Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Бахчисарай Иван Антонович

Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кириакия Антоновна

Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бахчисарай Константин Антонович

Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Бахчисарай Василий Антонович

Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close