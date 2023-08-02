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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кирякулова Кириакия Антоновна
Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дайреджи Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Синклитикия Антоновна
Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бахчисарай Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Вера Анионовна
Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бахчисарай Иван Антонович
Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кириакия Антоновна
Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бахчисарай Константин Антонович
Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бахчисарай Василий Антонович
Отец ребёнка: Бахчисарай Антон Иванович