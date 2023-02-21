Клюкина (Нечаева) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нечаев Михаил
Мать: Нечаева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Светлана Владиславовна
Отец ребёнка: Клюкин Владислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюкин Владислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюкин Владислав Владиславович
Отец ребёнка: Клюкин Владислав
Тверь, город Тверь, Тверская область