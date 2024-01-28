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Настасья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1838 ст.

Муж: Корноухов Гаврила Григорьевич

Старый Аманак, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1840

Дочь: Корноухова Афимья-Агафья Гавриловна

Отец ребёнка: Корноухов Гаврила Григорьевич

Рождение ребёнка
28.10.1855

Сын: Корноухов Георгий-Егор Гаврилович

Отец ребёнка: Корноухов Гаврила Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корноухов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Корноухов Гаврила Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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