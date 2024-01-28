Настасья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1838 ст.
Старый Аманак, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1840
Дочь: Корноухова Афимья-Агафья Гавриловна
Отец ребёнка: Корноухов Гаврила Григорьевич
Рождение ребёнка
28.10.1855
Сын: Корноухов Георгий-Егор Гаврилович
Отец ребёнка: Корноухов Гаврила Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корноухов Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Корноухов Гаврила Григорьевич
Смерть
Неизвестно