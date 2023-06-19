Багрова Ксения Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиПосле 1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1907
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь: по жениху Машутина крестьянин Петр Потапович по жениху Гдов столоначальник Трофим Семенович Багров по невесте Подолешье крестьянин Никифор Григорьевич по невесте Устья кресть... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1908 ст.
Дочь: Багрова Мария Стефановна
Отец ребёнка: Багров Стефан Семенович
Афанасьевская церковь Рождение 22.12.1908 Юхновщина Мария Стефановна Багрова Гдов Евдокия Федоровна Багрова жена Гдов Владимир Григорьевич Стремяков секретарь Юхновщина Стефан Семёнович Багров отец Ю... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1909 ст.
Сын: Багров Владимир Стефанович
Отец ребёнка: Багров Стефан Семенович
Афанасьевская церковь Рождение 15.07.1909 Юхновщина Владимир Стефанович Багров Царскосельское Владимир Григорьевич Стремяков секретарь Юхновщина Стефан Семенович Багров отец Юхновщина Ксения Филиппов... Показать все
Смерть
После 1909 ст.