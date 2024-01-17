Кишкичева Прасковья Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишкичева Прасковья Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Отец

1752 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Кишкичев Филат Иванович

Мать: Кишкичева Варвара Пахомовна

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