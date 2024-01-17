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Кишкичева Прасковья Филатовна
Кишкичева Прасковья Филатовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1784
Пол
Женский
Отец
Кишкичев Филат Иванович
1752 г.р.
Мать
Кишкичева Варвара Пахомовна
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец:
Кишкичев Филат Иванович
Мать:
Кишкичева Варвара Пахомовна
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