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Локтев Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.2005

Жена: Локтева (Иванова) Татьяна Владимировна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.12.2007

Сын: Локтев Артем Андреевич

Мать ребёнка: Локтева (Иванова) Татьяна Владимировна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.12.2019

Сын: Локтев Данил Александрович

Мать ребёнка: Локтева (Иванова) Татьяна Владимировна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

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