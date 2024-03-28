Локтев Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.2005
Рождение ребёнка
12.12.2007
Мать ребёнка: Локтева (Иванова) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
26.12.2019
Сын: Локтев Данил Александрович
Мать ребёнка: Локтева (Иванова) Татьяна Владимировна