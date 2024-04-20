Осипов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Антон

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

17.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1993

Отец: не указан

Мать: Осипова Екатерина Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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