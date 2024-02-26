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Иван Павлов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1757 г.р.

Дети

Около 1782 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Павел Иванов (Ич)

Мать: Афимья Савина (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Максим Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Пелагея Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1782

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