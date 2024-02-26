Иван Павлов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Павел Иванов (Ич)
Мать: Афимья Савина (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Максим Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Пелагея Васильева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1782