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Жидков Владимир Николаевч

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Место рождения

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

21.10.1940

Дата смерти

07.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1940

Отец: Букин Николай Иванович

Мать: Жидкова Антонина Егоровна

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.04.1960

Сын: Жидков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Жидкова Нина Матвеевна

Рождение ребёнка
20.02.1964

Сын: Жидков Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Жидкова Нина Матвеевна

Рождение ребёнка
15.11.1968

Сын: Жидков Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Жидкова Нина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидкова Нина Матвеевна

Смерть
07.04.1991
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