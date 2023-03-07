Жидков Владимир Николаевч
Место рождения
Дата рождения21.10.1940
Дата смерти07.04.1991
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1940
Отец: Букин Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1960
Сын: Жидков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Жидкова Нина Матвеевна
Рождение ребёнка
20.02.1964
Сын: Жидков Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Жидкова Нина Матвеевна
Рождение ребёнка
15.11.1968
Сын: Жидков Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Жидкова Нина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жидкова Нина Матвеевна
Смерть
07.04.1991