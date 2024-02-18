Шамбазов Мансур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1973
Сын: Шамбазов Руслан Мансурович
Мать ребёнка: Шамбазова (Пупышева) Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
14.03.1975
Сын: Шамбазов Роман Мансурович
Мать ребёнка: Шамбазова (Пупышева) Надежда Семёновна