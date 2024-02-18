Шамбазов Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамбазов Мансур

Шамбазов Мансур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамбазова (Пупышева) Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
28.03.1973

Сын: Шамбазов Руслан Мансурович

Мать ребёнка: Шамбазова (Пупышева) Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
14.03.1975

Сын: Шамбазов Роман Мансурович

Мать ребёнка: Шамбазова (Пупышева) Надежда Семёновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.