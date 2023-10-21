Едрёнкин Иоанн Иосифович (Осипович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкин Иоанн Иосифович (Осипович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Едрёнкин Иосиф (Осип) Анисимович

Мать: Едрёнкина Зиновья

Рождение ребёнка
27.03.1893

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Алексеевна

Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Рождение ребёнка
17.04.1899

Сын: Едрёнкин Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Алексеевна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едрёнкин Николай Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едрёнкина Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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