Едрёнкин Иоанн Иосифович (Осипович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1893
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Алексеевна
Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Рождение ребёнка
17.04.1899
Мать ребёнка: Едрёнкина Анастасия Алексеевна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Едрёнкин Николай Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно