Гречихина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1933
Сын: Гречихин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Гречихин Иван Никитич
д. Пригани-3
Рождение ребёнка
12.06.1934
Отец ребёнка: Гречихин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гречихина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Гречихин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гречихина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Гречихин Иван Никитич
Работа или профессия
Неизвестно