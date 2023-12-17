Гречихина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГречихина Прасковья

Гречихина Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1933

Сын: Гречихин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Гречихин Иван Никитич

д. Пригани-3
Рождение ребёнка
12.06.1934

Сын: Гречихин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Гречихин Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гречихина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Гречихин Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гречихина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Гречихин Иван Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close