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Садриев Зуфар Азнабаевич

Место рождения

Башкирская АССР, Альшеевский р-н, Чибинлинский с/с, д. Чибинли

Дата рождения

30.06.1921

Дата смерти

?.03.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1921

Отец: Садриев Азнабай Садрисламович

Мать: Садриева Минсара Шарафутдиновна

Башкирская АССР, Альшеевский р-н, Чибинлинский с/с, д. Чибинли
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Миниахметова Фануза Зуфаровна

Мать ребёнка: Садриева Роза Ахметовна

Рождение ребёнка
25.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева Роза Ахметовна

с.Киргиз-Мияки, Киргиз- Миякинский район, БАССР
Рождение ребёнка
12.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева Роза Ахметовна

с.Киргиз-Мияки, Киргиз- Миякинский район, БАССР
Военная служба
Неизвестно
Садриев Зуфар Азнабаевич Учетно-послужная картотека Дата рождения: 30.06.1921 Место рождения: Башкирская АССР, Альшеевский р-н, Чибинлинский с/с, д. Чибинли Дата поступления на службу: __.10.1940 Воинское звание: лейтенант Наименование воинской части: 1588 озенап РГК 1 А, 160 отд. зен. д-н 18 сд Дата окончания службы: 07.08.1946 Награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
?.03.1969
с.Киргиз-Мияки, Киргиз- Миякинский район, БАССР
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