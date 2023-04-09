Фокичёва (Фролова) Ульяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокичёва (Фролова) Ульяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Степан Иванович

Мать: Фролова Афимья Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокичёва Анна Николаевна

Отец ребёнка: Фокичёв Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокичёва Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Фокичёв Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокичёв Степан Николаевич

Отец ребёнка: Фокичёв Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокичёв Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Фокичёв Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокичёв Николай

Смерть
Неизвестно