Фокичёва (Фролова) Ульяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Степан Иванович
Мать: Фролова Афимья Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокичёва Анна Николаевна
Отец ребёнка: Фокичёв Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокичёва Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Фокичёв Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фокичёв Степан Николаевич
Отец ребёнка: Фокичёв Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фокичёв Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фокичёв Николай
Смерть
Неизвестно