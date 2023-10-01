Федосеев Киприян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Киприян Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1937

Дочь: Федосеева Татьяна Киприяновна

Мать ребёнка: Федосеева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
09.07.1941

Сын: Федосеев Павел Киприянович

Мать ребёнка: Федосеева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосеева Юлия Киприяновна

Мать ребёнка: Федосеева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Григорий Киприянович

Мать ребёнка: Федосеева Ольга Ивановна

Смерть
?.05.1942
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