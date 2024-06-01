Шорников Аркадий Иванович
Место рождения
Дата рождения06.02.1896
Дата смерти05.02.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1940
Сын: Шорников Валерий Аркадьевич
Мать ребёнка: Шорникова (Синёва) Александра Ильинична
Угловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
05.02.1959
Клин, Клин, Московская область