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Шорников Аркадий Иванович

Место рождения

Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

06.02.1896

Дата смерти

05.02.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорникова (Синёва) Александра Ильинична

Рождение ребёнка
06.01.1940

Сын: Шорников Валерий Аркадьевич

Мать ребёнка: Шорникова (Синёва) Александра Ильинична

Угловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
05.02.1959
Клин, Клин, Московская область

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