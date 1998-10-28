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Рогачев Иван Иванович
Рогачев Иван Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.10.1998
Пол
Мужской
Отец
Рогачев Иван Михайлович
1965 г.р.
Мать
Рогачева (Юрова) Светлана Владимировна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1998
Отец:
Рогачев Иван Михайлович
Мать:
Рогачева Светлана Владимировна
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