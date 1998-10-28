Рогачев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1998

Отец: Рогачев Иван Михайлович

Мать: Рогачева Светлана Владимировна

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