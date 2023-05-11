Панкратова Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратова Зинаида Степановна

Панкратова Зинаида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1951

Сын: Панкратов Лев Николаевич

Отец ребёнка: Панкратов Николай Яковлевич

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Александр

Отец ребёнка: Панкратов Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно