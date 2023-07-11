Семин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аввакумова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Семина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Семина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Семина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семин Евгений
Мать ребёнка: Семина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семин Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Семина Наталья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семина Наталья Егоровна