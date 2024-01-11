Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пологова Лукерья Кириловна
Пологова Лукерья Кириловна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Пол
Женский
Отец
Пологов Кирило Иванович
1762 г.р.
Мать
Пологова (Бызова) Федора Михайловна
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Пологов Кирило Иванович
Мать:
Пологова Федора Михайловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия