Пологова Лукерья Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пологова Лукерья Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Пологов Кирило Иванович

Мать: Пологова Федора Михайловна

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