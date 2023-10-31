Аксенова (Путинцева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1986
Сын: Аксенов Владимир
Отец ребёнка: Аксенов Вячеслав
Рождение ребёнка
26.09.1990
Дочь: Мотовилова Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Аксенов Вячеслав
Рождение ребёнка
27.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксенов Вячеслав