Аксенова (Путинцева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Путинцева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1986 г.р.
1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1986

Сын: Аксенов Владимир

Отец ребёнка: Аксенов Вячеслав

Рождение ребёнка
26.09.1990

Дочь: Мотовилова Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Аксенов Вячеслав

Рождение ребёнка
27.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Вячеслав

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