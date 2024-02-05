Иван Иванов
Место рожденияд. Муралево Меленковского уезда
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Иван
Мать: не указана
д. Муралево Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Агрофена Гаврилова
д. Муралево Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Федот Иванов
Мать ребёнка: Агрофена Гаврилова
д. Муралево Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Агрофена Гаврилова
д. Муралево Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Агрофена Гаврилова
д. Муралево Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Агрофена Гаврилова
д. Муралево Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно