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Иван Иванов

Место рождения

д. Муралево Меленковского уезда

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1801 г.р.
Около 1801 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1813 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Иван

Мать: не указана

д. Муралево Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Агрофена Гаврилова

д. Муралево Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Федот Иванов

Мать ребёнка: Агрофена Гаврилова

д. Муралево Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Агрофена Гаврилова

д. Муралево Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Агрофена Гаврилова

д. Муралево Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Агрофена Гаврилова

д. Муралево Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно
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