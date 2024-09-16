Анфиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Курилов Александр Егорович
Рождение ребёнка
16.12.1909 ст.
Сын: Курилов Николай Александрович
Отец ребёнка: Курилов Александр Егорович
Смерть
Неизвестно