Анфиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курилов Александр Егорович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Курилов Александр Егорович

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
16.12.1909 ст.

Сын: Курилов Николай Александрович

Отец ребёнка: Курилов Александр Егорович

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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