Илларион (Слепой) Власович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти18.10.1822 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Влас Данилович
Мать: Евдокия Логиновна
стр 25 https://archives.tverreg.ru/infres?p_p_id=archiveStorePortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_archiveStorePortlet_mvcRenderCommandName=%2Fimagenavigator&_archiveStorePortlet_e... Показать все
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Варвара Илларионовна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SY81-W?i=661&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62F4-GTYM
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ивановна
Смерть
18.10.1822 ст.
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT43-9Q4L?i=50&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6R37-DRKB РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-CSLS?i=578&wc=M6MR-Q29%3A... Показать все