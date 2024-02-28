Илларион (Слепой) Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларион (Слепой) Власович

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Место рождения

Пухтина Гора, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

18.10.1822 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Влас Данилович

Мать: Евдокия Логиновна

Пухтина Гора, Фировский муниципальный район, Тверская область
стр 25 https://archives.tverreg.ru/infres?p_p_id=archiveStorePortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_archiveStorePortlet_mvcRenderCommandName=%2Fimagenavigator&_archiveStorePortlet_e... Показать все
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Варвара Илларионовна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Пухтина Гора, Фировский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SY81-W?i=661&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62F4-GTYM
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ивановна

Смерть
18.10.1822 ст.
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT43-9Q4L?i=50&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6R37-DRKB РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-CSLS?i=578&wc=M6MR-Q29%3A... Показать все
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