Матрашов Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрашов Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матрашов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

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