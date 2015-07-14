Maxwell Thomas Max Harvey
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1927
Дата смерти14.07.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Honeywell, Inc., Marketing
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
?.04.1955
Жена: не указана
Работа или профессия
1957
Director of Communications
Работа или профессия
1985
PRESIDENT
Развод
1986
Жена: не указана
Бракосочетание
12.02.1987
Смерть
14.07.2015
Похороны
07.08.2015