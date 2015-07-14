Maxwell Thomas Max Harvey — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maxwell Thomas Max Harvey

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1927

Дата смерти

14.07.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Honeywell, Inc., Marketing
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
?.04.1955

Жена: не указана

Работа или профессия
1957
Director of Communications
Работа или профессия
1985
PRESIDENT
Развод
1986

Жена: не указана

Бракосочетание
12.02.1987

Жена: (Hanson,Severson) Maxwell (Hanson) Patricia Little Max. Trappet

Смерть
14.07.2015
Похороны
07.08.2015

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