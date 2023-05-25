Арасланов Хуссаин Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арасланов Хуссаин Ибрагимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсланов Ибрагим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1932

Сын: Арасланов Зинур Гуссаинович

Мать ребёнка: Арасланова Гафифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арасланова Гафифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арасланова Назиба Гусаиновна

Мать ребёнка: Арасланова Гафифа

Смерть
Неизвестно