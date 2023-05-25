Арасланов Хуссаин Ибрагимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арсланов Ибрагим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1932
Сын: Арасланов Зинур Гуссаинович
Мать ребёнка: Арасланова Гафифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арасланова Гафифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арасланова Назиба Гусаиновна
Мать ребёнка: Арасланова Гафифа
Смерть
Неизвестно